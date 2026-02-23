Stop risipa: 300.000 de euro din PNRR pentru bănci inteligente în comuna Ostra, grav afectată de inundații



Primăria comunei Ostra a atribuit un contract în valoare de 1.502.755 lei (aproximativ 300.000 de euro) pentru achiziționarea și instalarea de bănci inteligente cu WiFi, coșuri de gunoi smart echipate cu senzori și o stație de autobuz inteligentă, arată stoprisipa.ro

Proiectul este finanțat integral prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a fost atribuit prin procedură simplificată societății Vodafone România, contractul fiind publicat pe 18 februarie 2026.

Stoprisipa.ro contează că Ostra numără 2.932 de locuitori (conform recensământului din 2021) și a fost una dintre localitățile sucevene cel mai grav afectate de inundațiile devastatoare din vara anului 2025. Viiturile au provocat pagube estimate la aproximativ 8 milioane de euro, distrugând sau afectând grav stația de epurare, stația de pompare, mai multe punți suspendate, podețe și porțiuni de drumuri, unele zone rămânând și acum greu accesibile.

Potrivit sursei citate, primarul Ioan Oroș declara în septembrie 2025 că refacerea infrastructurii esențiale (punți, gabioane, îndiguiri și stația de epurare) reprezintă prioritatea zero pentru administrația locală.

Investiția în mobilier urban inteligent a fost semnalată de platforma stoprisipa.ro ca un posibil exemplu de alocare neprioritară a fondurilor europene în contextul nevoilor urgente de refacere a infrastructurii de bază a comunei afectată de inundații, fiind ridicate suspiciuni și asupra subcontractanților declarați.

„Munca propriu-zisă urmează să fie efectuată de firmele URBIOLED din Iași și INTECH SOLUTIONS din Craiova. Iar aici lucrurile devin cu adevărat interesante. URBIOLED, firma reprezentată de Ana Maria Ciotir, nu doar că este subcontractantul principal al Vodafone în acest contract, dar a participat și ca ofertant separat la aceeași licitație — fiind singurul competitor al Vodafone. Cu alte cuvinte, la o licitație cu doar doi participanți, cel care a pierdut este și subcontractantul celui care a câștigat. Firma perdantă tot primește banii, doar că nu direct de la primărie, ci trecuți prin conturile Vodafone.

Potrivit unei investigații publicată de WikiPress, URBIOLED este controlată de Ana-Maria Ciotîr, partenera lui Bogdan Solcanu, fiul fostului senator PSD Ion Solcanu. Schema funcționează astfel: firma lui Solcanu, Crisbo Company, se ocupă de proiectare și realizează caietele de sarcini, în timp ce URBIOLED execută lucrările. Solcanu ar fi „pescuit” sute de primării din țară, asigurându-le că proiectele vor fi aprobate. Conform datelor financiare citate de aceeași sursă, în intervalul 2018-2022, URBIOLED a încasat nu mai puțin de 50 de milioane de euro de la primăriile din toată țara, iar într-un an profitul net a ajuns și la 4,5 milioane de euro. În 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 212.651.386 RON și un profit de 76.667.863 RON — cifre colosale pentru o societate care montează stâlpi de iluminat și bănci inteligente în comune.

Al doilea subcontractant ridică și el semne de întrebare. INTECH SOLUTIONS SRL, fondată în 2013 în Craiova, are ca activitate principală „activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane” (CAEN 7820). O firmă de muncă temporară, subcontractantă într-un proiect de infrastructură TIC. Ce anume „inteligent” furnizează această companie? Probabil forța de muncă fizică necesară instalării, ceea ce ridică întrebarea: câte straturi de intermediari există între banii europeni și oamenii care chiar montează acele bănci la Ostra?

Schema devine limpede: Vodafone funcționează ca un paravan corporatist, o firmă de „fațadă elegantă” care îndeplinește cerințele de capacitate tehnică și financiară pe care o firmă mai mică nu le-ar putea dovedi singură. Comuna Ostra, cu doar 2.932 de locuitori conform recensământului din 2021 și un consiliu local de 13 membri, este administrată de primarul Ioan Oroș de la PNL, aflat în funcție din 2012. Potrivit datelor publice de pe platformele de licitații, URBIOLED figurează ca participant la proiecte identice de „infrastructuri inteligente” în zeci de comune din țară — de la Bicaz Chei și Dersca până la Damuc și Flămânzi — un tipar care se repetă sistematic, cu același tip de echipamente și aceleași descrieri aproape identice.

Prețul contractului spune și el o poveste. Valoarea estimată a fost de 1.506.600 lei, iar contractul a fost atribuit la 1.502.755 lei — o „reducere” de 0,25%, mai mult simbolică decât reală. Garanția de participare de doar 15.000 lei era suficient de mică pentru a nu descuraja pe nimeni, dar ceea ce descurajează cu adevărat este cerința de experiență similară: contracte de furnizare și instalare de echipamente TIC finalizate în ultimii 3 ani, plus lucrări de minimum 1.500.000 lei în ultimii 5 ani, în maximum 3 contracte. Cerințe pe care o firmă mică sau medie din zona Sucevei cu greu le-ar fi îndeplinit, dar pe care Vodafone le bifează cu mâna stângă — chiar dacă nu Vodafone va face treaba”, mai arată stoprisipa.ro

StopRisipa.ro este o platforma civica independenta care monitorizeaza achizitiile publice din Romania pentru a identifica automat posibilele nereguli si riscuri de frauda. Platforma folosește inteligenta artificiala pentru a analiza mii de licitatii publice si a genera alerte pentru cazurile care prezinta indicatori de risc, cum ar fi valori disproportionate, termene nerezonabil de scurte sau specificatii tehnice excesiv de restrictive.