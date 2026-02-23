Primarul comunei Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA Suceava pentru abuz în serviciu și fals intelectual. Prejudiciu de peste 3,3 milioane de lei



Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a primarului comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (cu consecințe deosebit de grave) și fals intelectual în formă continuată (3 acte materiale).

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada septembrie – noiembrie 2024, Ioan Pavăl, în calitate de primar al comunei Dumbrăveni, ar fi organizat în mod fictiv o procedură de achiziție publică și ar fi încheiat trei contracte cu o societate comercială, deși lucrările de reparații la drumuri de interes local nu au fost nici contractate în realitate, nici executate.

Prin aceste demersuri, bugetul local și bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma totală de 3.309.783 lei, prin plata nelegală a unor facturi antedatate și prin întocmirea unor documente false adresate Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Concret, inculpatul ar fi:

inițiat și desfășurat ilegal procedura de compensare a creanțelor bugetare cu societatea comercială respectivă;

aprobat la plată trei facturi antedatate, în valoare cumulată de 3.165.400 lei;

formulat și înaintat către ANAF o cerere de alocare a unor sume defalcate din TVA, încadrând în mod nelegal debitele în condițiile O.U.G. nr. 107/2024;

falsificat, în luna octombrie 2024, cele trei contracte prin atestarea necorespunzătoare a adevărului cu privire la data întocmirii acestora.

Prin aceste acțiuni, Ioan Pavăl ar fi facilitat obținerea unui folos necuvenit pentru societatea comercială, constând în compensarea ilegală a obligațiilor fiscale principale în sumă de 3.165.400 lei și anularea obligațiilor fiscale accesorii în cuantum de 144.383 lei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 3.309.783 lei, la care se vor adăuga accesoriile fiscale calculate până la recuperarea integrală a prejudiciului.

Procurorii DNA au dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpatului în vederea recuperării prejudiciului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, cu propunerea de menținere a măsurii asigurătorii dispuse în faza de urmărire penală.

Ioan Pavăl este primar al comunei Dumbrăveni din anul 2016 și a fost reales în funcție în 2020 și 2024.