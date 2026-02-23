Bărbat din Fălticeni înșelat online după ce a plătit preșuri auto, dar nu a primit nimic



Un bărbat de 40 de ani din municipiul Fălticeni a fost victima unei înșelătorii online după ce a răspuns unui anunț de vânzare de preșuri auto postat pe Facebook.

Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată duminică, 22 februarie 2026, în jurul orei 15:30, de către persoana vătămată. Din cercetările efectuate a reieșit că înșelătoria s-a produs în data de 18 februarie, în jurul orei 10:15.

Bărbatul a văzut pe rețeaua de socializare un anunț prin care se ofereau spre vânzare patru preșuri auto.

A contactat numărul de telefon afișat în anunț și a discutat cu un bărbat care i-a comunicat un cont bancar și i-a solicitat să transfere suma de 392 de lei. După efectuarea plății, presupusul vânzător i-a trimis prin aplicația WhatsApp o copie a unui AWB, susținând că pachetul a fost ridicat și urmează să ajungă la destinatar.

Când coletul nu a sosit în termenul promis, victima a contactat firma de curierat și a aflat că nu există nicio comandă înregistrată cu datele respective. A realizat astfel că a fost înșelat.

Polițiștii au înaintat imediat o înștiințare către compartimentul antifraudă al BCR, solicitând blocarea temporară a tranzacției în vederea recuperării sumelor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Poliția recomandă din nou cetățenilor să manifeste prudență maximă la achizițiile online, să verifice cu atenție anunțurile și să evite transferurile de bani către persoane necunoscute înainte de a primi efectiv produsul.