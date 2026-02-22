Un tânăr de 20 de ani, beat și fără permis s-a accidentat grav la Baia după ce a fugit de poliție pe o motocicletă Kawasaki



Un tânăr de 20 de ani din comuna Baia a fost depistat de polițiști în noaptea de sâmbătă spre duminică după ce a încercat să scape de un control rutier, circulând cu o motocicletă neînmatriculată și fără lumini. Acesta a căzut și a fost transportat de urgență la spital cu traumatism cranio-cerebral.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 02:00, pe DJ 209H, în localitatea Baia. Echipajul de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală 7 Mălini a observat motocicleta Kawasaki care circula fără lumini și elemente reflectorizante și a efectuat semnalele regulamentare de oprire. Conducătorul a ignorat semnalele și a demarat în viteză.

În urma unei scurte urmăriri, pe străzile înguste din Baia, polițiștii au pierdut urma motocicletei din cauza iluminatului slab. La scurt timp, pe strada Învățător Gheorghe Onișoru, a fost identificat un tânăr de 20 de ani, care se afla lângă motocicletă, prezentând multiple escoriații.

Tânărul a fost transportat inițial la Spitalul Municipal Fălticeni, apoi transferat la Spitalul Județean Suceava pentru investigații suplimentare, fiind diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral (TCC).

Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta nu deține permis de conducere, iar motocicleta nu este înmatriculată.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de:

conducerea unui vehicul neînmatriculat

conducerea unui vehicul fără permis de conducere

conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice

vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 1 Cod penal)

Cercetările sunt continuate de polițiștii Postului de Poliție Baia.