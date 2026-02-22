Incendiu provocat de coșul de fum la o casă bătrânească din Marginea



Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineața la o casă bătrânească din comuna Marginea, pe strada Dudului. Focul a fost provocat de efectul termic al coșului de fum neizolat corespunzător.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 3 Marginea au fost sesizați la ora 08:34 prin SNUAU 112 de un localnic care a observat fum dens ieșind din podul locuinței în timp ce se deplasa pe o stradă din apropiere.

Casa, construită preponderent din materiale combustibile (lemn), este locuită de o femeie și fiul ei major. Incendiul a pornit în pod, unde o bârnă din lemn s-a aprins mocnit în zona de trecere a coșului de fum prin planșeu. De asemenea, peretele din imediata apropiere a sobei din una dintre camere prezenta urme de ardere mocnită.

La fața locului au intervenit rapid un echipaj de pompieri voluntari din cadrul Primăriei Marginea și două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Rădăuți, care au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă.

Nu au rezultat victime omenești sau animale și nu au fost înregistrate pagube materiale importante.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere din culpă”.

Pompierii reamintesc importanța verificării periodice și izolării corespunzătoare a coșurilor de fum, mai ales în casele vechi din zonă.