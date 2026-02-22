Accident rutier în lanț la Dărmănești: femeie rănită după ce șoferul a virat stânga fără să se asigure



Un accident rutier soldat cu rănirea unei femei a avut loc sâmbătă după-amiază, în jurul orei 15:15, la intersecția dintre DN 2 (E85) și DJ 209D, în localitatea Dărmănești.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit că șoferul unui autoturism Volkswagen Touran condus de un bărbat de 56 de ani din municipiul Suceava, a virat la stânga fără să se asigure corespunzător, intenționând să intre pe aleea de acces spre Biserica Ortodoxă „Sfântul Ilie”. Acesta a intrat în coliziune cu un Mercedes Benz care circula regulamentar pe banda a doua, condus de un bărbat de 55 de ani din orașul Siret.

În urma impactului, Volkswagen-ul a fost proiectat în autoutilitara Mercedes-Benz Sprinter care era oprită pe DJ 209D, așteptând să efectueze virajul la stânga spre Pătrăuți. La volanul acesteia se afla un bărbat de 38 de ani din comuna Verești.

În urma coliziunii a rezultat rănirea pasagerei din dreapta față a Volkswagen-ului Touran – o femeie de 55 de ani din Suceava. Aceasta a fost transportată cu ambulanța SMURD la Spitalul Județean Suceava, unde i s-a acordat îngrijiri medicale, diagnosticul preliminar fiind „contuzionat ușor prin accident rutier, contuzie genunchi drept și genunchi stâng”.

Toți cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.