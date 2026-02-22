Percheziție în Mălini: polițiștii confiscă 95,3 mc de material lemnos fără acte – dosar penal pentru furt de arbori



Polițiștii din cadrul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol al Serviciului de Ordine Publică Suceava au efectuat vineri o percheziție domiciliară la un imobil nelocuit din satul Pîraie, comuna Mălini, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

La locația indicată, sub o prelată, a fost descoperită o cantitate importantă de material lemnos disimulat: o stivă de cherestea sub formă de paleți și mai multe piese de bușteni gater de diferite dimensiuni.

Specialiștii Gărzii Forestiere Suceava au inventariat materialul și au stabilit următoarele:

80,56 mc cherestea rășinoase – valoare 58.032 lei

– valoare 58.032 lei 14,748 mc bușteni gater rășinoase – valoare 7.757 lei

Total: 95,308 mc material lemnos fără niciun document legal de proveniență.

Întreaga cantitate a fost indisponibilizată prin ordonanță și predată în custodia Ocolului Silvic Mălini.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale ori de arbori care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 150 alin. (2) lit. c) din Legea 331/2024 – Codul silvic.