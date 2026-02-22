Accident cu un rănit în Luncușoara după ce șoferul unui Mercedes nu a acordat prioritate în intersecție  



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident de circulație soldat cu un rănit a avut loc sâmbătă după-amiază, în jurul orei 15:30, la intersecția dintre DC68 și DJ208A, pe raza localității Luncușoara.

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 56 de ani, din municipiul Suceava, care conducea un autoturism Mercedes Benz C220 pe DC68 din direcția Luncușoara spre Securiceni, a virat la stânga fără să acorde prioritate de trecere unui BMW 535D condus de un bărbat de 55 de ani, din orașul Siret, care circula regulamentar pe DJ208A dinspre Bosanci spre Udești.

În urma impactului, bărbatul de 55 de ani a acuzat dureri de cap și s-a prezentat în noaptea de 21 spre 22 februarie, la ora 00:10, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde i s-a pus diagnosticul de „traumatism cranio-cerebral ușor”. Bărbatul nu a necesitat internare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.