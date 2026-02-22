Două femei prinse în Suceava cu încărcătură suspectă de pilote – una dintre ele, autoare a unui furt prin distragere de 400 de euro de la un bătrân din Milișăuți



Polițiștii din Suceava au identificat și oprit în municipiu un autoturism VW Touran cu numere de Bulgaria, în care se aflau două femei suspectate de furt prin metoda vânzării ambulante de lenjerii și distragerii atenției victimelor.

La data de 21 februarie, pe strada Gheorghe Doja, echipajele de poliție rutieră au oprit mașina condusă de o tânără de 23 de ani, din Suceava. Pe scaunul din dreapta se afla o femeie de 38 de ani, tot din Suceava. În habitaclu și în portbagaj au fost descoperite numeroase pilote ambalate în sacoșe.

Femeia de 38 de ani a declarat că le-a cumpărat de la un depozit de pe Aleea Dumbrăvii, fără documente justificative, și că intenționa să le vândă ambulant.

Cele două femei au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru verificări. În paralel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au constatat că societatea comercială de la care fuseseră achiziționate produsele nu emisese bon fiscal, aplicând o amendă de 12.000 lei.

În urma cooperării cu Poliția Orașului Milișăuți, femeia de 38 de ani a fost identificată ca autoare a unui furt comis pe 10 februarie 2026. Femeia a pătruns în locuința unui bărbat de 89 de ani din Milișăuți sub pretextul că îi vinde o pilotă și i-ar face cadou alta. Profitând de neatenția bătrânului, a sustras din portofel 400 de euro.

Persoana vătămată și-a recuperat integral banii, s-a împăcat cu autoarea și nu mai are nicio pretenție. În consecință, dosarul penal privind infracțiunea de furt.

Polițiștii recomandă cetățenilor să nu permită accesul în locuință persoanelor necunoscute care se prezintă sub diverse pretexte (vânzare de produse, ajutor etc.) și să nu discute despre bunurile de valoare din casă. În cazul unor astfel de tentative, se recomandă apelarea imediată la 112 și reținerea semnalmentelor sau a numărului de înmatriculare al autovehiculului.