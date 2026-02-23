Adolescent din Fălticeni prins conducând fără permis o motocicletă cu număr fals de înmatriculare



Un tânăr de 16 ani din municipiul Fălticeni a fost depistat duminică, 22 februarie 2026, în jurul orei 12:20, conducând un motociclu Yamaha pe strada Livezilor, fără permis de conducere și cu acte false pentru vehicul.

Patrula de ordine publică a Poliției Municipiului Fălticeni a observat motociclistul oprind pe strada Pleșești Gane, pe partea stângă. La control, polițiștii i-au solicitat conducătorului să prezinte permisul de conducere, cartea de identitate și documentele motocicletei. S-a constatat că este vorba despre un minor în vârstă de 16 ani, domiciliat în Fălticeni.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, motocicleta marca Yamaha figurează neînmatriculată și avea un număr de înmatriculare fals.

Tânărul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Motocicleta a fost ridicată și rămâne în custodia Poliției Municipiului Fălticeni, urmând ca lucrătorii rutieri să dispună măsurile legale corespunzătoare.

Pe numele minorului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni:

conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere (art. 335 alin. 1 Cod Penal);

punerea în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și cu număr fals (art. 334 alin. 2 Cod Penal).