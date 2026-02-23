Schimbare la conducerea ACET S.A. Suceava: Adunarea acționarilor desemnează noul Consiliu de Administrație



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava a decis, în ședința de luni, revocarea integrală a vechiului Consiliu de Administrație și desemnarea noii conduceri a societății, operatorul regional de apă și canalizare din județ.

Potrivit Hotărârii nr. 1/23.02.2026, adoptată cu participarea reprezentanților acționarilor care dețin 94,157 % din capitalul social, a fost revocat începând cu data de 23 februarie 2026 Consiliul de Administrație format din: Codău Stelian, Coroamă Dorina, Groza Ştefan, Guliciuc Dorel, Maierean Constantin, Seredenciuc Viorel și Zarojanu Angela.

În locul acestuia au fost desemnați, în urma procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109/2011 și cu avizul favorabil al AMEPIP, următorii membri cu mandat definitiv de 4 ani (23 februarie 2026 – 22 februarie 2030):

Rață Anda Violeta Olaru Florin Costică Merchea Dan

Pentru completarea numărului de membri prevăzut în Actul Constitutiv, au fost desemnați doi membri provizorii pentru o perioadă de 5 luni (până la 23 iulie 2026, cu posibilitate de prelungire):

Mihăilă Loredana Iulia Păduraru Andrei George

Astfel, componența Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava, începând de astăzi, este următoarea: Rață Anda Violeta, Olaru Florin Costică, Merchea Dan, Mihăilă Loredana Iulia și Păduraru Andrei George.

Membrii noului Consiliu își vor exercita atribuțiile împreună, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al societății.

Decizia vine în contextul normelor de guvernanță corporativă aplicabile întreprinderilor publice și are ca scop asigurarea unei conduceri stabile și profesioniste pentru operatorul de servicii publice de apă și canalizare din județul Suceava.