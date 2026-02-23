Mărțișor de la muzeu: Creații pline de culoare și suflet, dăruite de copiii de la Școala Specială „Sf. Stelian” Rădăuți



Muzeul de Științele Naturii din Suceava invită vizitatorii să descopere bucuria primăverii prin gestul cald al copiilor de la Școala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” din Rădăuți. În perioada 21 februarie – 8 martie 2026, pe panoul de la intrarea în muzeu sunt expuse și oferite gratuit mărțișoare handmade, realizate cu multă sensibilitate și drag de elevii școlii.

Flori delicate, plante înmugurite, animăluțe simpatice, păsări și fluturi colorați prind viață în micile creații, fiecare purtând o poveste de primăvară și un gând bun. Proiectul „Mărțișor de la muzeu” (tematica 2026 – Științele Naturii) îmbină tradiția populară românească a mărțișorului cu explorarea științifică a naturii, punând accent pe renașterea anotimpului, ciclurile vieții, biodiversitate și protecția mediului.

Prin ateliere creative și activități interdisciplinare, copiii și-au dezvoltat creativitatea, spiritul de colaborare și respectul față de patrimoniul cultural și natural. Mărțișoarele nu sunt doar obiecte decorative, ci adevărate punți între tradiție și educație, între generații și natură.

„Prietenii noștri de la Școala Specială «Sf. Stelian» fac parte de câțiva ani buni din familia mare a Muzeului Național al Bucovinei. Anul acesta nu s-au mulțumit doar să expună lucrările, ci au vrut să le dăruiască tuturor celor care ne trec pragul, ca să ducă acasă o fărâmă din bucuria primăverii”, transmit reprezentanții muzeului.

Cei care vizitează Muzeul de Științele Naturii în următoarele săptămâni sunt invitați să aleagă un mărțișor de pe panoul special amenajat la intrare și să-l ia acasă – un cadou unic, realizat cu suflet.

Proiectul este coordonat de o echipă dedicată de profesori logopezi: Tamara Andronachi, Diana Balan, Silvia Bădeliță, Florentina Cioban, Aurica Croitoru, Oana Franiuc și Marioara Vartolomei, sub conducerea directorului unității școlare, Loredana Elena Giorghiță.

Inițiativa este finanțată de Consiliul Județean Suceava și se desfășoară sub egida Muzeului Național al Bucovinei – Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Educație Muzeală.