Îmbrăcăminte de marcă în valoare de 10.000 de dolari, confiscată de polițiști în Rădăuți – dosar penal deschis

Polițiștii din Rădăuți au confiscat vineri, 20 februarie, un lot important de articole vestimentare de marcă, descoperit în urma unui control de rutină. Marfa, estimată la aproximativ 10.000 de dolari, nu avea documente de proveniență sau aviz de transport.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 13:20, pe strada 1 Mai din municipiul Rădăuți, la intersecția cu strada Dimitrie Dan, în zona benzinăriei Lukoil. O patrulă comună formată din polițiști ai Secției 4 Poliție Rurală Gălănești și ai Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți a oprit pentru control o autoutilitară VW Transporter care se îndrepta spre centrul orașului.

La volan se afla un bărbat de 36 de ani, din comuna Arbore care deținea toate documentele personale și ale vehiculului în regulă (permis de conducere valabil, ITP și RCA valabile).

În urma verificării spațiului de marfă, polițiștii au descoperit 11 saci mari din rafie, sigilați cu bandă adezivă, care conțineau articole vestimentare de marcă (Nike, Hugo Boss, Moncler, Emporio Armani, Gucci și altele). Șoferul a declarat verbal că hainele aparțin unui cetățean necunoscut, provenind din Turcia, dar nu a putut prezenta niciun document de proveniență sau aviz de transport.

Întreaga cantitate de marfă – 1.361 de articole vestimentare de diferite mărimi, culori și modele – a fost confiscată și transportată la sediul Poliției Municipiului Rădăuți pentru inventariere.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și identificarea persoanelor implicate.