Accident de muncă la o firmă din Șcheia: Un angajat alunecat pe gheață în drum spre serviciu și s-a lovit la genunchi

Un angajat al unei firme din comuna Șcheia a suferit un accident de muncă în data de 16 februarie, în timp ce se deplasa pe jos spre locul de muncă. Bărbatul a alunecat pe gheață pe drumul public, în fața societății, și a fost transportat la spital.

Polițiștii Secției Nr. 9 Poliție Rurală Șcheia au fost sesizați vineri, 20 februarie, ora 14:00, după ce bărbatul s-a prezentat la Spitalul Județean Suceava și a declarat că a fost victima unui accident de muncă.

Din cercetări a reieșit că victima, angajată ca magazioner la o firmă din Șcheia, a alunecat pe gheață în data de 16 februarie în jurul orei 07:50, suferind un traumatism la genunchiul stâng.

După ce a primit îngrijiri medicale și a plecat de la spital, bărbatul a aflat ulterior că vătămările suferite pe drumul spre serviciu sunt considerate accident de muncă, motiv pentru care s-a întors la unitatea medicală pentru a declara oficial evenimentul.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualelor răspunderi.