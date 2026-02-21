Branșament clandestin descoperit la o locuință din Câmpulung Moldovenesc – dosar penal pentru furt de energie electrică



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au fost sesizați vineri de reprezentanții Delgaz Grid SA cu privire la un branșament ilegal și furt de energie electrică la un imobil situat pe strada Mihai Eminescu.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că între firida cu siguranța generală și contorul de măsurare a energiei, coloana de alimentare era întreruptă și racordată ilegal prin trei conductori de cupru cu secțiune de 2,5 mm, care ocoleau contorul și alimentau direct tabloul de siguranțe din interiorul locuinței.

Proprietara imobilului, o femeie din Câmpulung Moldovenesc, a declarat că a achiziționat casa în urmă cu aproximativ 5 ani, dar nu a locuit nimeni acolo până acum un an, când s-a mutat fiul ei. Femeia a precizat că nu a executat branșamentul clandestin și nu avea cunoștință despre existența acestuia.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „furt” și „executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare”.

Imobilul a fost debranșat imediat de la rețeaua electrică, urmând ca în zilele următoare o echipă Delgaz Grid să refacă branșamentul legal până la limita proprietății.

Prejudiciul cauzat urmează să fie calculat și comunicat de reprezentanții furnizorului de energie.