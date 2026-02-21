Bărbat din Burla, rănit grav după ce a căzut în beciul unui consătean



Un bărbat din comuna Burla a fost transportat de urgență la spital, vineri, după ce a căzut într-un beci, în timp ce se afla într-o stare avansată de ebrietate.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 3 Marginea au fost sesizați vineri, la ora 08:51, prin 112, de către un localnic din Burla care a anunțat că un bărbat a căzut inconștient într-un beci din curtea sa.

Din primele verificări s-a stabilit că victima, un bărbat din comuna Burla, se deplasase la locuința apelantului în jurul orei 08:30 pentru a-l ajuta la treburi gospodărești. Din cauza stării de ebrietate, acesta s-a dezechilibrat și a căzut în subsolul tip „beci” al anexei imobilului.

La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care i-a acordat îngrijiri medicale. Bărbatul a fost diagnosticat preliminar cu „traumatism cranian”, fiind conștient și cooperant.

Ulterior, a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații și tratament de specialitate.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.