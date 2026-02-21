Incendiu provocat de doi copii care s-au jucat cu focul într-o casă din Fălticeni. Patru persoane, intoxicate cu fum, transportate la spital



Un incendiu de mici proporții a izbucnit sâmbătă dimineața într-o casă de locuit din municipiul Fălticeni, după ce doi copii s-au jucat cu focul în mansardă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, fiind solicitat și un echipaj SAJ Suceava pentru acordarea primului ajutor.

Flăcările au cuprins materiale textile pe o suprafață de aproximativ un metru pătrat, iar fumul dens a degradat interiorul locuinței. Incendiul a fost stins rapid, fără a se extinde la structura casei.

Cei doi copii, în vârstă de 5 și respectiv 9 ani, precum și cei doi părinți, au suferit intoxicație ușoară cu fum și atacuri de panică. Toți patru au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Fălticeni pentru investigații suplimentare.

Cauza incendiului a fost stabilită ca fiind jocul cu focul al copiilor.

Pompierii suceveni reamintesc importanța supravegherii permanente a copiilor și a interzicerii accesului acestora la surse de foc, mai ales în spații neamenajate cum este mansarda.