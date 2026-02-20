Noi plângeri prealabile împotriva majorării taxelor locale pentru 2026, transmise Consiliului Local Suceava



Mai mulți suceveni au transmis Consiliului Local al Municipiului Suceava plângeri prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 329 din 23 decembrie 2025, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026. Documentele, depuse de Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava, de un cetățean sucevean și de un grup de suceveni solicită revocarea hotărârii pe motive de nelegalitate și neconstituționalitate.

Una dintre plângeri, formulată de un cetățean sucevean la data de 28 ianuarie 2026, contestă majorarea impozitelor și taxelor locale ca urmare a aplicării Legii nr. 239/2025 coroborată cu OUG nr. 78/2025. Petentul susține că aceste creșteri destabilizează bugetul familiei și afectează dreptul la un nivel decent de trai.

Plângerea ridică excepție de neconstituționalitate privind OUG nr. 78/2025, invocând încălcarea art. 115 alin. (6) din Constituție, care interzice ordonanțele de urgență în domenii ce afectează drepturile și îndatoririle constituționale, inclusiv obligația de a plăti impozite (art. 56). Se argumentează absența unei urgențe extraordinare, modificările fiind previzibile, și încălcarea principiului predictibilității și securității juridice (art. 1 alin. (5) Constituție), deoarece contribuabilii au avut doar câteva zile pentru adaptare.

O altă plângere, depusă de Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava la data de 30 ianuarie 2026, critică lipsa unui regim fiscal diferențiat sau facilități pentru clădirile utilizate în furnizarea de servicii de medicină stomatologică. Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava, reprezentat prin avocat Răzvan Viorescu, solicită revocarea totală sau modificarea parțială a hotărârii, prin introducerea unui regim fiscal diferențiat sau a unor facilități pentru clădirile utilizate în furnizarea de servicii de medicină stomatologică.

Instituția argumentează că lipsa oricărei diferențieri creează o sarcină fiscală disproporționată pentru cabinetele stomatologice (atât cele proprii, cât și cele închiriate), afectând sustenabilitatea activității și accesul populației la servicii medicale esențiale. Se invocă principiul proporționalității, interesul public al sănătății și atribuțiile legale ale Colegiului prevăzute de Legea nr. 95/2006.

O plângere depusă de un grup de suceveni cere revenirea la taxele din 2025 și majorarea lor doar cu rata inflației, dar și reducerea la 200 de lei pe an a taxei de salubritate.