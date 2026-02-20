Victorie clară pentru Cetatea 1932 Suceava în ultimul amical înainte de reluarea campionatului! 3-1 cu CSM Bucovina Rădăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Formația Cetatea 1932 Suceava, pregătită de antrenorul Petre Grigoraș, a încheiat seria amicalelor de iarnă cu o victorie meritată, scor 3-1, în fața echipei CSM Bucovina Rădăuți. Partida a reprezentat ultimul test înainte de reluarea campionatului.

Gazdele au controlat jocul și s-au impus prin reușitele lui Tucaliuc (min. 20), Gorovei (min. 41) și Zaharia (min. 46). Golul de onoare al oaspeților a fost marcat de Cărăușu.

Cetatea a început meciul în formula: Alin Ciobanu – Grosu, Pătrașcu, Perju, Marius Codreanu – Sumanariu, Frunză, Tucaliuc, Dănăilă – Ferhaoui, Gorovei.

Pe parcurs au mai intrat: Feșteu, Buceac, Petraru, Vlad Antonio, Nițu, Chelari, Ilie Marian, Anton, Zaharia și Popșa.

Rezultatul este unul îmbucurător pentru moralul echipei sucevene și oferă staff-ului tehnic informații valoroase în vederea definitivării formulei de start pentru meciurile oficiale din campionat.

Cetatea 1932 Suceava revine astfel în ritmul competițional cu încredere sporită și cu dorința de a continua parcursul ascendent din acest sezon.