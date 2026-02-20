Evaluarea Poliției Județene Suceava pentru 2025: Criminalitatea sesizată a scăzut cu 1.374 de infracțiuni, fiind un trend descendent la majoritatea categoriilor



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a prezentat, vineri, bilanțul activității structurilor pentru anul 2025, evidențiind o scădere semnificativă a criminalității sesizate și îmbunătățiri în mai multe domenii de competență.

Potrivit datelor oficiale, în anul 2025 au fost înregistrate 13.621 de infracțiuni sesizate, cu 1.374 mai puține față de 2024. Infracțiunile de natură judiciară au scăzut cu 12%, iar cele contra persoanei cu 1.149 fapte, totalizând 5.730 de sesizări. Furturile au fost cu 283 mai puține (1.957 fapte), iar tâlhăriile au scăzut cu 18 cazuri, ajungând la doar 33 de sesizări.

Criminalitatea stradală a înregistrat o reducere de 223 de fapte (1.146 în total), iar în unitățile de învățământ și zonele adiacente au fost sesizate 72 de infracțiuni (cu 14 mai puține decât în 2024), majoritatea (66,6%) fiind cazuri de loviri și alte violențe, produse în pauze, din joacă sau pe fondul unor conflicte spontane.

În mediul rural, criminalitatea sesizată a scăzut cu 837 de fapte, totalizând 6.131 de infracțiuni (inclusiv înșelăciuni, loviri, amenințări, distrugeri și tulburări de posesie).

Pe linia intervențiilor la apelurile 112, polițiștii au răspuns în maximum 10 minute în 79,96% din cele 19.901 de apeluri (+982 față de 2024), activitatea fiind îngreunată de suprafața mare a județului (8.553,5 km² – al doilea ca mărime din țară), rețeaua extinsă de drumuri (3.083 km) și deficitul de personal, mai ales în mediul rural.

La capitolul siguranță rutieră, numărul evenimentelor grave a crescut cu 17, iar persoanele rănite grav cu 18, însă numărul deceselor a scăzut cu 15 (66 persoane decedate în 2025).

Au fost întocmite 87 de dosare penale pentru infracțiuni la regimul armelor, munițiilor și substanțelor periculoase, fiind aplicate 64 de contravenții (amenzi totale de 18.200 lei) și indisponibilizate 136 de arme letale/neletale, 14.089 bucăți de cartușe, 817 kg articole pirotehnice, 500 kg deșeuri periculoase, 2.150 litri deșeuri periculoase, 1.024 kg carne de vânat, 247 trofee, 12 capcane și 1 autovehicul.

Volumul de material lemnos confiscat a fost de 4.409,41 m.c., din care 606,631 m.c. de Poliția Municipiului Vatra Dornei. Au fost confiscate 2.052,28 m.c. de Serviciul de Ordine Publică, 2.043,53 m.c. de subunități, 285 m.c. de poliția economică și 28,60 m.c. de poliția rutieră.

Bilanțul 2025 reflectă eforturile susținute ale polițiștilor suceveni pentru creșterea gradului de siguranță publică, în pofida provocărilor logistice și de personal.