Criminalitatea în mediul rural din Suceava a scăzut cu 837 de fapte în 2025 – lovirile și furturile, principalele infracțiuni sesizate și creștere semnificativă a înșelăciunilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Bilanțul activității poliției sucevene în mediul rural pentru anul 2025 arată un trend descendent al criminalității sesizate, cu 837 de fapte mai puține față de 2024, totalizând 6.131 de infracțiuni.

Ponderea cea mai mare o dețin infracțiunile contra persoanei și a patrimoniului, cu următoarele categorii principale:

1.533 de loviri sau alte violențe (-478 față de 2024), majoritatea comise pe fondul consumului de alcool sau al conflictelor spontane;

745 de furturi (inclusiv de pe câmp) (-159);

551 de distrugeri (-129);

584 de infracțiuni contra siguranței publice (-24);

508 de amenințări (-65);

413 de vătămări corporale din culpă (-120);

73 de violări de domiciliu (-47);

109 de tulburări de posesie (-20);

325 de înșelăciuni (+102);

22 de infracțiuni contra vieții (+4), din care 4 omoruri (+1), 2 tentative la omor (+1) și 16 ucideri din culpă (+2), majoritatea (12) comise de conducători auto;

5 tâlhării (-5);

1.263 alte infracțiuni (fals, infracțiuni de serviciu, contra familiei, legi speciale etc.).

Pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în mediul rural și urban, polițiștii IPJ Suceava au intervenit în 2025 la 24.688 de evenimente sau sesizări directe ale cetățenilor (+670 față de 2024) și la 19.901 apeluri prin SNUAU 112, dintre care 15.913 au fost soluționate în maximum 10 minute.

Au fost organizate 20 de razii/activități complexe (-5) și 917 acțiuni în sistem integrat (-375), cu implicarea structurilor de ordine publică, rutier, investigații criminale, investigarea fraudelor, arme explozivi și substanțe periculoase, sprijinite de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

De asemenea, au fost efectuate 3.448 de controale directe (-1.933 față de 2024), direcționate în special în medii favorabile săvârșirii de infracțiuni: bazare, târguri, piețe, trasee de transport lemn, unități de procesare a materialului lemnos, unde se valorifică produse agroalimentare, alcool sau tutun fără documente legale.

Activitățile preventive și de combatere au contribuit la reducerea generală a criminalității în mediul rural, deși provocările legate de întinderea teritorială și deficitul de personal rămân semnificative.