Două sucevence înșelate prin accesarea ilegală a conturilor WhatsApp cu 1.800 și 2.600 de lei

Polițiștii suceveni au înregistrat două plângeri privind înșelăciuni comise prin accesarea ilegală a conturilor de WhatsApp ale unor persoane, autorii necunoscuți solicitând și obținând sume de bani de la cunoștințele victimelor.

Primul caz a fost reclamat pe 19 februarie la Secția 2 Poliție Rurală Ipotești. O femeie din localitatea Lisaura, comuna Ipotești, a sesizat că luni, 16 februarie, în jurul orei 12:11, a primit un mesaj pe WhatsApp de pe contul prietenei sale. Persoana din mesaj i-a cerut urgent suma de 1.800 lei împrumut, indicând un cont bancar pentru transfer. Femeia a efectuat viramentul, crezând că este o solicitare reală. Ulterior, prin discuție telefonică cu prietena sa, a aflat că respectivul cont WhatsApp îi fusese spart și că banii au ajuns la o persoană necunoscută.

Cel de-al doilea caz a fost sesizat direct la Poliția Municipiului Suceava, tot pe 19 februarie, în jurul orei 16:00. O altă femeie a reclamat că persoane necunoscute au accesat contul WhatsApp al prietenei sale și i-au cerut, în numele acesteia, suma de 2.600 lei. Victima a transferat banii într-un cont indicat, pe baza încrederii anterioare și a unor discuții despre posibilitatea unui împrumut. Ulterior, prin discuție cu prietena reală, a aflat că a fost victima aceleiași tehnici de fraudă.

În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale față de autori necunoscuți. Dosarele sunt instrumentate de Biroul de Investigații Criminale.

Poliția reiterează recomandările: verificați întotdeauna identitatea persoanei prin apel telefonic sau întâlnire fizică înainte de orice transfer bancar, mai ales dacă mesajul solicită bani urgent. Nu răspundeți la solicitări financiare primite pe WhatsApp fără confirmare directă și activați autentificarea în doi pași în aplicație.