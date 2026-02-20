Bărbat din Dornești, cu alcoolemie de 1,62 g/l, plasat sub control judiciar după 24 de ore de reținere



Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus, joi, 19 februarie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat din comuna Dornești, cercetat pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.

Inculpatul a fost reținut preventiv pentru 24 de ore, începând cu data de 18 februarie și până pe 19 februarie. După expirarea perioadei de reținere, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Potrivit anchetei, la data de 16 februarie 2026, în jurul orei 21:30, bărbatul a condus un autoturism pe raza comunei Dornești, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Analizele de laborator au relevat o concentrație de 1,62 g/l alcool pur în sânge.

Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor și stabilirea răspunderii juridice complete.