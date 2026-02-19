IPS Calinic, solicitat să spună ce rugăciuni se citesc pentru un serviciu part-time: „Sfătuiți-vă cu părintele duhovnic în tot ceea ce vă privește”



Prin intermediul rubricii „Răspunsul Ierarhului” de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, un credincios din Bucovina și-a împărtășit necazul legat de căutarea unui loc de muncă part-time și a cerut sfaturi practice și duhovnicești pentru a găsi un rost și o sursă de existență modestă.

Mesajul credinciosului, semnat cu inițiala C., a fost următorul:

„Doamne, ajută! Pentru un loc de muncă, cum ar fi part time, ce pot citi? Pe unde am fost am fost respins, am trimis CVuri, am din acela făcut pe calculator, cu datele să iasă în evidență și nimic. Nu pot lucra 8 ore, pe unde am fost, doar 4-6 ore. Știu că e greu, dar Dumnezeu e mare. Mulțumesc pentru răspunsuri și vă rog să vă rugați pentru mine păcătosul! Care sunt acele rugăciuni speciale pentru găsirea unui loc de muncă? Eu nu am studii foarte mari, doar liceu profesional, și caut să fiu de folos oamenilor, nu caut salariu mare, ci doar să lucrez și să-mi câștig existența mea și a familiei mele necăjite, și să am timp de biserică, rugăciune și totodată să îndeplinesc ceea ce a spus Sf. Ap. Pavel că «omul să lucreze până seara». Deci ce pot citi, vă rog, spuneți-mi. C.”

Răspunsul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a fost scurt:

„Doamne, ajută! Sfătuiți-vă cu părintele dumneavoastră duhovnic în tot ceea ce vă privește. Pace și bucurie!”

Recomandarea de a discuta cu duhovnicul propriu reflectă tradiția ortodoxă potrivit căreia fiecare om primește mângâiere și lumină adaptată propriei situații prin intermediul duhovnicului care îl cunoaște și îl însoțește pe drumul duhovnicesc.