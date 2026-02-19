Acțiunea BLOCADA în Rădăuți: Șofer din localitate cercetat penal după ce a fost depistat la volanul unei mașini cu plăcuțe provizorii expirate



În cadrul acțiunii BLOCADA organizată miercuri după-amiază de Poliția Municipiului Rădăuți, polițiștii au constatat în flagrant o infracțiune la regimul rutier și au dispus reținerea permisului de conducere al unui șofer.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 14:10, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Rădăuți. Echipajul de poliție a oprit pentru control un autoturism marca Citroen C5 care circula cu plăcuțe de înmatriculare provizorii. La volan se afla un bărbat din Rădăuți, care transporta o femeie din comuna Horodnic de Sus.

Verificările în bazele de date au relevat că plăcuțele provizorii erau expirate încă din data de 15 noiembrie 2025. Bărbatul a declarat că se deplasa de la Spitalul Municipal Rădăuți către Horodnic de Sus.

Polițiștii au reținut permisul de conducere și i-au eliberat o dovadă înlocuitoare. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 334 alin. (1) din Codul Penal.

Pe parcursul întregii acțiuni BLOCADA desfășurate între orele 14:00 și 16:00 au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale și a fost constatată o infracțiune la regimul rutier.