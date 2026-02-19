Suspiciune de îmbolnăvire la Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni: 12 elevi din clasa a V-a A, cu simptome de virus



Un număr de 12 elevi din clasa a V-a A a Școlii Gimnaziale „Ioan Ciurea” Fălticeni au prezentat, în cursul zilei de joi, 19 februarie 2026, simptome compatibile cu o infecție virală: dureri abdominale, cefalee, amețeli ușoare și senzație de greață.

Directorul unității școlare a informat Inspectoratul Școlar Județean Suceava cu privire la situație. Elevii au declarat că nu au consumat produse alimentare de la chioșcul din curtea școlii, majoritatea având pachețele aduse de acasă.

După evaluarea inițială realizată de asistentul medical școlar, părinții au fost anunțați și au venit să-și ia copiii de la școală pentru a-i prezenta medicului de familie în vederea investigațiilor suplimentare.

Medicul școlar a recomandat dezinfectarea riguroasă a suprafețelor din clasă și din spațiile comune până la clarificarea cauzei.

În prezent, copiii sunt monitorizați în familie, iar directorul școlii menține legătura permanentă cu părinții. Evoluția situației va fi comunicată în funcție de rezultatele evaluărilor medicale.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a precizat că școala și autoritățile sanitare vor continua monitorizarea și vor informa prompt în cazul în care apar noi detalii.

Până la acest moment, nu se cunoaște cauza exactă a simptomelor, fiind exclusă până în prezent legătura cu alimentele din chioșcul școlii.