Peste 130 de amenzi aplicate de polițiștii suceveni pentru nerespectarea regulilor la trecerile la nivel cu calea ferată

Polițiștii rutieri din județul Suceava au organizat marți, 17 februarie, o acțiune amplă pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate. În cadrul operațiunii au fost aplicate 131 de sancțiuni contravenționale, dintre care 19 pentru nerespectarea regulilor la trecerile la nivel cu calea ferată. De asemenea, a fost reținut un permis de conducere și 9 certificate de înmatriculare.

Acțiunea a reunit 59 de polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, în cooperare cu polițiști din Serviciul Județean de Poliție Transporturi. Scopul principal a fost conștientizarea participanților la trafic și reducerea riscului de accidente la pasajele de cale ferată.

Activitatea face parte din măsurile dispuse la nivel național de Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția Rutieră și Direcția de Poliție Transporturi. În anul 2025, în județul Suceava au fost înregistrate 12 evenimente rutiere la trecerile la nivel cu calea ferată, cauzate în principal de nerespectarea indicatoarelor rutiere. Acestea au rezultat în trei victime: una rănită grav și două rănite ușor.

Acțiunea s-a concentrat pe zonele cu risc ridicat identificate statistic, inclusiv Municipiul Rădăuți și zonele adiacente, unde s-au înregistrat cele mai multe incidente în 2025, în ciuda unui trafic feroviar redus.

Pe parcursul întregului an 2025, Serviciul Județean de Poliție Transporturi Suceava a organizat 20 de acțiuni similare, aplicând 1.250 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 388.000 de lei. Au fost reținute 72 de permise de conducere, 180 de certificate de înmatriculare și 57 de seturi de plăcuțe cu numărul de înmatriculare.

Polițiștii reamintesc că nerespectarea semnificației indicatoarelor de oprire la trecerile la nivel cu calea ferată se sancționează cu amendă de 9-20 puncte și 6 puncte penalizare, iar ignorarea semnalelor acustice și luminoase de culoare roșie atrage reținerea permisului de conducere pentru 120 de zile.

Acțiunile de prevenire și control vor continua în județul Suceava, cu accent pe diminuarea numărului de evenimente rutiere în zona infrastructurii feroviare.