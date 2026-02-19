Patru bărbați reținuți după o bătaie izbucnită în urma unui accident rutier în comuna Verești



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 2 Ipotești au reținut pentru 24 de ore patru bărbați implicați într-un conflict care a degenerat în violențe și distrugeri, după un accident rutier soldat doar cu pagube materiale.

Evenimentul a avut loc luni, 16 februarie, în jurul orei 09:30, în localitatea Hancea, comuna Verești. Polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 și s-au deplasat imediat la fața locului. Din primele verificări a reieșit că, după impactul dintre două autoturisme, între șoferi și pasageri a izbucnit un conflict fizic. Persoanele implicate s-au agresat reciproc și au provocat distrugeri la cele două vehicule.

Polițiștii au calmat situația și le-au adus la cunoștință victimelor dreptul de a solicita un ordin de protecție provizoriu, însă acestea au refuzat. Ulterior, li s-au pus la dispoziție formularele prevăzute de Legea nr. 26/2024.

În continuarea cercetărilor, marți, 18 februarie, polițiștii au extins dosarul penal. Cei patru bărbați sunt cercetați pentru săvârșirea a trei acte materiale de „lovire sau alte violențe” (art. 193 alin. 1 și alin. 2¹ lit. c Cod penal), două acte de „distrugere” (art. 253 alin. 1 Cod penal) și două infracțiuni de „tulburarea ordinii și liniștii publice” (art. 371 alin. 2 și 3 Cod penal).

Prin ordonanță, polițiștii au dispus reținerea celor patru bărbați pentru 24 de ore. Aceștia au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și a gradului de participare al fiecărei persoane. Polițiștii reamintesc că aplică o politică de toleranță zero față de orice comportament antisocial cu componentă violentă și vor acționa cu fermitate maximă pentru menținerea unui climat de siguranță civică în județul Suceava