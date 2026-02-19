Informare meteo de ninsori, polei și viscol în Suceava. Vremea se răcește drastic până duminică dimineața



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, 20 februarie, ora 02:00, până duminică, 22 februarie, ora 10:00.

Județul Suceava și întreaga Moldovă vor fi afectate de precipitații moderate, ninsori, polei, ghețuș, intensificări ale vântului și temperaturi foarte scăzute.

Potrivit avertizării, aria precipitațiilor se va extinde treptat dinspre vest și va cuprinde majoritatea regiunilor țării. În Moldova și la munte vor predomina ninsorile, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) ninsorile vor fi dominante în cea mai mare parte a teritoriului. Cantitățile de apă vor atinge local 10-15 l/mp, izolat 20-25 l/mp. Se va depune un strat de zăpadă cu grosimi medii de 5-15 cm, iar pe spații mici se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 40-55 km/h, iar la altitudini mari rafale de 70-90 km/h. Începând de vineri după-amiază și până sâmbătă seara, intensificările vor afecta și zonele estice și sud-estice, inclusiv județul Suceava, unde vor fi condiții de viscol și vizibilitate redusă.

Vremea va fi rece încă de vineri în Moldova, cu maxime cuprinse între -3 și 2 grade. Sâmbătă se va răci accentuat în toată țara, temperaturile maxime urmând să se încadreze între -6 și 4 grade. Minimele vor coborî la -12…-2 grade, cu ger îndeosebi în nordul Moldovei, inclusiv în zona Suceava.