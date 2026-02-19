Târgul Mărțișorului 2026 la Shopping City Suceava: 12 meșteri populari și ateliere gratuite de creație



Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, organizează, în parteneriat cu Shopping City Suceava, o nouă ediție a Târgului Mărțișorului. Evenimentul este dedicat promovării și valorificării mărțișoarelor tradiționale și susținerii meșterilor populari din județ.

Târgul se va desfășura în perioada 27 februarie – 8 martie 2026, în incinta Shopping City Suceava. Vor participa 12 meșteri populari din județul Suceava, care vor expune și vor vinde mărțișoare unicat, lucrate manual.

Vizitatorii vor putea descoperi piese inspirate din mitologia populară, din universul satului românesc și din tradițiile bucovinene. Pe lângă mărțișoare, vor fi disponibile spre vânzare și alte obiecte de artă populară: piese de port tradițional, creații din lemn, împletituri din nuiele, sfoară și iută, ceramică decorativă, podoabe, ouă pictate și încondeiate, cusături tradiționale, măști populare, precum și produse de alimentație tradițională.

În prima zi a evenimentului, vineri 27 februarie și sâmbătă 28 februarie, meșterii populari vor susține ateliere gratuite de confecționare a mărțișoarelor, la care publicul este invitat să participe.

Târgul Mărțișorului reprezintă o oportunitate de a susține creatorii locali și de a păstra vii tradițiile autentice bucovinene în preajma sărbătorii de 1 Martie.