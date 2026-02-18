Siret: Concert la Muzeul de Istorie – Prietenii muzicale, Secolul XX, cu NSCo Ensemble și invitați de marcă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei continuă Stagiunea muzicală din cadrul proiectului „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei”, cu un nou eveniment dedicat muzicii secolului XX. Concertul „Prietenii muzicale, Secolul XX, Aniversări, Comemorări” va avea loc sâmbătă, 21 februarie 2026, începând cu ora 17:00, la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava și își propune să aducă publicul în contact cu opere semnificative din repertoriul secolului trecut, marcând aniversări și comemorări ale unor mari compozitori.

Protagoniștii serii vor fi NSCo Ensemble, alături de violonistul Andrei Mihail Radu și pianiștii Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu (pian solo și la patru mâini). Evenimentul va fi prezentat de Corina Alexandra Răducanu.

Programul serii include:

George Enescu – Rapsodia Română op.11 nr.2 (transcripție de Marius Sireteanu), Balada, Aubade, Pastorală, Menuet trist, Nocturnă;

Béla Bartók – Dansurile românești sz.56;

György Kurtág – Semne, jocuri și mesaje (selecțiuni);

György Ligeti – Integrala pieselor pentru pian la patru mâini.

Acest concert reprezintă o ocazie de a (re)descoperi lucrări emblematic ale muzicii moderne, interpretate într-un spațiu încărcat de istorie și memorie, care îmbină valoarea culturală cu reflecția asupra trecutului recent.