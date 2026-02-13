„Povești heraldice din Bucovina” – program educațional lansat la Muzeul de Istorie din Suceava: atelier creativ „Blazonul meu, povestea mea”



Muzeul Național al Bucovinei invită elevii și cadrele didactice la ediția 2026 a programului educațional „Povești heraldice din Bucovina”, desfășurat în cadrul activităților „Ora de muzeu” la Muzeul de Istorie din Suceava. Inițiativa propune o incursiune captivantă în lumea heraldicii, combinând informații istorice cu un atelier creativ în care participanții își pot realiza propriul blazon personalizat.

Programul începe cu o prezentare interactivă care răspunde la întrebări fundamentale: Ce este un blazon? Care sunt originile și rolurile sale în societate? Din ce elemente este alcătuit? Participanții vor explora blazoanele nobililor bucovineni expuse în Sala XVII a expoziției permanente „Bucovina de la administrație militară la autonomie”, descoperind modul în care aceste embleme codificau identitatea, statutul și puterea familiilor nobiliare.

Vizita muzeală este concepută ca o experiență dinamică, cu explicații accesibile și exemple vizuale sugestive, care dezvăluie semnificațiile ascunse ale culorilor, formelor și simbolurilor heraldice. Elevii învață să „citească” poveștile ascunse în limbajul blazoanelor, înțelegând rolul lor ca documente ale istoriei locale.

După partea teoretică urmează atelierul creativ „Blazonul meu, povestea mea”. Participanții sunt invitați să își conceapă propriul blazon, alegând forme, culori și simboluri care reflectă personalitatea, valorile sau pasiunile lor. Fiecare elev va pleca acasă cu o lucrare originală realizată manual, transformând cunoștințele istorice într-o experiență personală și memorabilă.

Programul educațional include:

prezentare interactivă despre heraldică și blazoane;

vizionarea și analiza blazoanelor nobililor bucovineni expuse în muzeu;

atelier de desen și creare de blazoane personalizate.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava și se adresează în principal elevilor și profesorilor, fiind un prilej de a conecta istoria locală cu creativitatea și educația nonformală.

Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la Muzeul Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie Suceava, telefon 0230-216439 (interior 116), Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Educație Muzeală.