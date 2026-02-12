Simpozion internațional la Suceava: China contemporană și moștenirea lui Confucius, în centrul dezbaterilor din 19-20 martie 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui, în perioada 18-20 martie 2026, un simpozion internațional dedicat Chinei contemporane, moștenirii confucianiste și relațiilor româno-chineze. Evenimentul, organizat în parteneriat cu institutele Confucius din România și cu sprijinul autorităților locale și diplomatice, va reuni ambasadori, profesori universitari, foști înalți demnitari, cercetători și elevi din mai multe instituții sucevene.

Programul debutează joi, 19 martie, la ora 09:00, cu ceremonia de deschidere, care va include intervenții ale rectorului universității, Ambasadorului Chinei în România, reprezentanților autorităților române și ai institutelor Confucius din țară.

În prima secțiune, programată între orele 10:00 și 14:00, vor fi abordate teme legate de dezvoltarea Chinei contemporane: reforma economică, politica de dezvoltare, originalitatea sistemului economic și social chinez, modernizarea instituțiilor, rolul științei și tehnologiei, inteligența artificială, inovația și competitivitatea globală a Chinei. Printre vorbitori se numără Pavel Suian (Ambasador), Marcela Ganea (Belt and Road Research Lab), Doru Petrescu, Marius Ghilezan, Stelian Sergiu Iliescu, Cornel Nistorescu și o echipă de elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, care vor prezenta experiența lor în concursul internațional de inventică CASTIC 2025.

Secțiunea a doua, programată între orele 16:00 și 20:00, va fi dedicată moștenirii lui Confucius și valorificării ei în China actuală. Vor fi discutate opera și gândirea lui Confucius, influența sa în cultura universală, meritocrația, economia, educația și artele în concepția confucianistă. Printre participanți se află Ion Buzatu (fost ambasador), Andrei Marga, Nadi-Corina Cernica, Luminița Bălan, Marius Cucu, Daniel Hrenciuc, Ecaterina Andronescu și alți specialiști.

Vineri, 20 martie, simpozionul continuă cu secțiunea a treia (09:00–13:00), axată pe rolul Chinei în lumea de astăzi: prezența globală, contribuțiile la știință, tehnologie și cultură, comerțul internațional, multipolaritatea, pacea mondială și drepturile omului. Vor interveni Adrian Severin, Valentin Stan, Costel-Ioan Cioban, Alexandru Mironov, Marian Nazat, Florentin Tucă și alții.

Secțiunea a patra (15:00–17:00) va analiza cooperarea României și Uniunii Europene cu China, cu intervenții ale lui Viorel Isticioaia-Budura, Viorica Dăncilă, Eugen Uricaru, Nicolae Vasilescu și antreprenori cu experiență în China. Ultima secțiune (17:00–19:00) va fi dedicată contribuției institutelor Confucius la cooperarea internațională, cu prezentări ale directorilor și lectorilor din institutele Confucius din Cluj-Napoca, Constanța, București și Sibiu.

Simpozionul se va încheia vineri seara, la ora 19:00, cu sesiunea de închidere.