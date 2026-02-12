Șoferiță prinsă conducând cu permisul suspendat pe DN2K, la Iaslovăț



O femeie de 40 de ani din municipiul Suceava a fost oprită în trafic de polițiștii din Milișăuți, pe drumul național DN2K, în timp ce conducea un autoturism BMW. Verificările au stabilit că aceasta figura cu dreptul de a conduce suspendat, fapt pentru care a fost cercetată penal.

Incidentul s-a produs marți, 11 februarie 2026, în jurul orei 19:45, pe raza satului Iaslovăț, comuna Iaslovăț, județul Suceava. Echipajul de poliție aflat în patrulare a oprit regulamentar autoturismul care circula din direcția Milișăuți spre Arbore. Conducătoarea auto a prezentat documentele personale și ale vehiculului: cartea de identitate, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare, acesta din urmă având ITP valabil. Asigurarea RCA nu se afla însă asupra ei.

În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constatat că femeia de 40 de ani are dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație zero de alcool în aerul expirat.

Conducătoarei auto i s-a adus la cunoștință că va fi întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce a fost suspendat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (2) din Codul Penal. I s-a comunicat, de asemenea, că nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.