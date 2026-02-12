Bucovina, promovată intens la Târgul de Turism al României: stand special, produse tradiționale și cea mai mare cobză din cetină de brad



Consiliul Județean Suceava participă, în perioada 12–15 februarie 2026, la Târgul de Turism al României – ediția de primăvară, organizat la Romexpo București, cu un stand dedicat de 40 mp (Stand 60 – Pavilionul B2). Delegația județului promovează cu prioritate destinația turistică Bucovina, punând accent pe ofertele speciale pentru Sfintele Sărbători Pascale și pe experiențele autentice din județul Suceava.

Standul Bucovinei este coordonat de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, și reunește reprezentanți ai Serviciului Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană, producători locali din Asociația „Produs în Bucovina”, Asociația de Ecoturism „Țara Dornelor” și Asociația pentru Promovarea Turismului Cultural. Sunt prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și ai Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Printre primii vizitatori ai standului s-au numărat Excelența Sa, Dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România, și Excelența Sa, Lili Evangelia Grammatika, Ambasadoarea Republicii Elene în România. Cei doi diplomați au primit din partea vicepreședintelui Nicolae Robu pașaportul turistic al Bucovinei, simbol al invitației oficiale de a descoperi atracțiile județului. Standul a fost vizitat și de Ștefan Baciu, președintele Clubului Presei de Turism FIJET România și membru în Comitetul Executiv al Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, prezență semnificativă pentru consolidarea vizibilității internaționale a destinației.

Vizitatorii au ocazia să deguste produse tradiționale autentice: preparate din carne, dulciuri tradiționale, brânzeturi maturate și proaspete, păstrăv afumat și alte preparate din păstrăv, produse rafinate pe bază de trufe, precum și produse naturiste mănăstirești oferite de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. În premieră, standul găzduiește „cea mai mare cobză din cetină de brad”, cu o lungime de aproximativ 1,20 metri, realizată de chef Andrei Chirilă, de la Păstrăvăria lui Andrei.

Atmosfera este completată de un program artistic autentic, cu cântece, dansuri și obiceiuri tradiționale bucovinene. Momentele artistice sunt susținute de solistul Sorin Filip, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, precum și de Călin Brăteanu și Taraful „Obcina”, atât pe scena principală a târgului, cât și direct la standul Bucovinei.

Prin participarea la acest eveniment important, Consiliul Județean Suceava continuă strategia de promovare a Bucovinei ca destinație turistică de referință, consolidând vizibilitatea ofertei județene pe piața națională și internațională, în special în perspectiva sezonului pascal și a vacanțelor de primăvară-vară.