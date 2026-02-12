Autoturism răsturnat în zona Grupului Școlar din Suceava: șoferița a rămas încarcerată și a fost extrasă de pompieri



Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile pe Calea Unirii, joi după amiaza, în zona Grupului Școlar din Suceava.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD tip B2.

Intervenția a fost sprijinită de un echipaj SAJ (Serviciu de Ambulanță Județean) cu medic la bord.

Conform informațiilor preliminare, conducătoarea autoturismului a rămas conștientă și cooperantă, dar a fost blocată în interiorul vehiculului răsturnat.

Echipajul de descarcerare a acționat pentru extragerea acesteia în condiții de siguranță.

După extragere, femeia a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.