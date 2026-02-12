Poliția Suceava a organizat ateliere de siguranță online pentru elevi, cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet



În perioada 9–12 februarie 2026, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a desfășurat o serie de ateliere tematice dedicate siguranței în mediul digital, adresate elevilor din unitățile de învățământ sucevene. Activitățile au fost organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, marcată anual la 10 februarie.

Scopul principal al acestor întâlniri a fost informarea și conștientizarea elevilor cu privire la riscurile existente în spațiul online, precum și formarea unor comportamente responsabile în utilizarea internetului, a rețelelor de socializare și a dispozitivelor conectate.

În cadrul atelierelor, polițiștii au discutat cu elevii despre următoarele teme principale:

Protejarea datelor personale și a identității digitale;

Prevenirea cyberbullying-ului și a diferitelor forme de fraudă online;

Identificarea conținutului periculos, înșelător sau manipulator;

Importanța sesizării imediate a situațiilor de risc și solicitarea sprijinului din partea adulților de încredere sau a autorităților competente.

Poliția Suceava a transmis și o serie de recomandări practice pentru părinți, menite să contribuie la un mediu digital mai sigur pentru copii:

Menținerea unui dialog deschis și constant cu copiii despre activitățile lor online;

Stabilirea unor reguli clare privind timpul și modul de utilizare a dispozitivelor și rețelelor sociale;

Încurajarea utilizării parolelor puternice și a protecției datelor personale;

Verificarea periodică a setărilor de confidențialitate ale aplicațiilor și conturilor;

Atenție sporită la orice schimbări bruște de comportament care ar putea semnala o situație de risc.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava subliniază importanța colaborării strânse între poliție, școală și familie în prevenirea victimizării minorilor în mediul online și în promovarea unui comportament responsabil și sigur în spațiul virtual.

Astfel de acțiuni educative și preventive vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a reduce riscurile asociate utilizării internetului și de a contribui la o navigare mai sigură în mediul digital pentru toți copiii și tinerii din județ.