Lucrător rănit grav după ce a căzut de la etaj într-o casă în construcție din Voitinel


Un bărbat de 55 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral după ce a căzut de la etajul 1 al unei locuințe aflate în construcție din satul Voitinel. Incidentul s-a produs marți, 11 februarie 2026, în jurul orei 11:20, iar victima a fost transportată de urgență la spital.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Județeană Suceava, la ora 11:26, Secția 4 Poliție Rurală Gălănești a fost sesizată prin 112 despre faptul că o persoană a căzut de la etaj. Cercetările au stabilit că bărbatul efectua lucrări gospodărești la un imobil în construcție, aparținând unui localnic din aceeași comună. În timp ce încerca să mute o grindă din lemn la etajul 1, acesta s-a dezechilibrat, a căzut în gol aproximativ un metru pe casa scării și apoi a alunecat pe scări până la parter, unde a rămas nemișcat, prezentând leziuni la nivelul capului.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava (SAJ), care i-a acordat îngrijiri medicale de specialitate. Bărbatul a fost transportat ulterior la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații suplimentare, diagnosticul prezumtiv fiind traumatism cranio-cerebral.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.


