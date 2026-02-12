ISU Suceava: Scădere a incendiilor și a intervențiilor medicale SMURD în 2025, dar creștere a numărului descarcerărilor și a asistenței persoanelor



Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a înregistrat în anul 2025 un total de 14.588 situații de urgență gestionate, în scădere cu 4,70% față de anul anterior (15.308 intervenții). Raportul anual de evaluare evidențiază reducerea numărului de incendii propriu-zise și de vegetație, dar și creșterea intervențiilor pentru descarcerare și asistență a persoanelor, alături de o activitate intensă de prevenire și pregătire.

Potrivit datelor operative centralizate de Centrul Operațional Județean, din totalul intervențiilor, 9.702 (66,51%) au reprezentat cazuri medicale asistate de echipajele SMURD, în scădere cu 5,18% față de 2024. Au fost înregistrate 771 intervenții de descarcerare (creștere cu 10,94%), 815 incendii (scădere cu 15,72% față de 967 în 2024), dintre care 712 propriu-zise și 103 de vegetație uscată sau resturi menajere (scădere semnificativă de 56,72% la incendiile de vegetație). Alte categorii includ 573 intervenții pentru asistență persoane (creștere cu 13,47%), 1.712 alte situații de urgență și 1.007 alte intervenții.

În mediul rural s-au produs 63,06% din incendiile propriu-zise (449 cazuri), iar în mediul urban 36,94% (263 cazuri). Principalele cauze ale incendiilor au fost jarul/scânteile (32,15%), flacăra deschisă (21,72%), scurtcircuitul electric (17,18%) și efectul termic al curentului electric (8,83%).

Pe parcursul intervențiilor din 2025 au fost salvate 368 de persoane (352 adulți și 16 copii), evacuate 116 persoane și asistate medical 9.708 persoane. Au fost protejate bunuri în valoare de aproximativ 1,18 miliarde lei. Impactul negativ a inclus 51 de victime umane (25 decedate și 26 rănite), dintre care 28 au fost înregistrate în urma incendiilor (11 decedați și 17 răniți, cu 14 victime mai puține decât în 2024). De asemenea, au fost înregistrate pierderi importante la animale și pagube materiale estimate la 41,6 milioane lei.

SMURD a intervenit la 10.473 solicitări medicale și de descarcerare, asigurând primul ajutor pentru 9.708 persoane. Cele mai frecvente afecțiuni au fost cele medicale generale (56,44%), traumatismele (24,30%) și accidentele rutiere/feroviare (9,16%).

În perioada analizată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a intervenit la 771 accidente pe căile de comunicație rutiere/feroviare – în medie 2,1 accidente pe zi, din care: 756 rutiere, 15 feroviare, iar Planul Roșu de Intervenție a fost activat de 3 ori pentru accidente cu victime multiple.

În domeniul pirotehnic, grupa specializată a executat 91 de misiuni (creștere față de 78 în 2024), asanând 3,9 hectare de teren și ridicând 502 elemente de muniție neexplodată din perioada conflictelor armate.

Activitatea preventivă a fost intensificată: 1.601 controale (creștere semnificativă față de anul anterior), cu 11.940 deficiențe constatate și 1.063 amenzi aplicate în valoare totală de 11.286.500 lei. Au fost emise 1.177 avize și autorizații de securitate la incendiu și protecție civilă.

Dispeceratul a gestionat 192.510 apeluri prin SNUAU 112 și a transmis 55 de mesaje RO-Alert, majoritatea pentru fenomene meteo periculoase și prezența urșilor în zone populate.

Inspectoratul a participat la misiuni internaționale în Grecia (combatere incendii de pădure) și a implementat trei proiecte europene transfrontaliere cu Ucraina, cu finanțare totală alocată de peste 1,27 milioane euro pentru dotări, construcții și echipamente.