Zilele CJRAE în Suceava -Consilierea școlară ca model de dezvoltare umană la Cajvana



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



​

În cadrul manifestărilor dedicate Zilelor CJRAE Suceava, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana a găzduit recent o activitate educațională de impact, menită să scoată în lumină rolul esențial al consilierului școlar. Departe de a fi doar o prezență formală, consilierea școlară a fost prezentată ca un pilon de sprijin, un „loc sigur” unde dezvoltarea emoțională și personală a elevilor primește ghidarea necesară.

Activitatea s-a bucurat de o prezență numeroasă, reunind elevi din clasele a X-a A, a IX-a C și a VI-a D, alături de o echipă solidă de cadre didactice și reprezentanți ai conducerii: director coordonator, prof. Ciotu Iulian și directorii adjuncți: prof. Tomuț Cristina și prof. Crăciun Marius, consilier educativ, prof. Rotar Nicoleta, profesorii Lucan Casandra, diriginta clasei a X-a A, prof. Seserman Lidia-Loredana, responsabilă cu promovarea imaginii unității școlare și prof. Știrbu Maria.

Evenimentul a fost deschis de cei doi profesori consilieri școlari ai unității, prof. Bejinaru Elena și prof. Cotlarciuc Maria Magdalena, care au punctat importanța intervențiilor de prevenție și orientare vocațională, dar și importanța și impactul profesorului consilier școlar în viața elevilor și în comunitatea școlară.. Într-un gest de transparență și parteneriat, aceștia au cedat apoi microfonul elevilor, considerând că reușita muncii lor se oglindește cel mai fidel în experiențele acestora.

Elevii clasei a X-a A au analizat prejudecățile care planează asupra acestui domeniu. Prin intermediul unor planșe lucrate cu atenție, aceștia au combătut miturile false, precum ideea că „consilierea este doar pentru cei bolnavi” sau temerea că „nu există confidențialitate”, reafirmând siguranța cabinetului de consiliere.

​Sub genericul „It’s Okay to Ask for Help”, elevii au creat planșe interactive unde au oferit „complimente gratuite” și mesaje de încurajare, transformând creativitatea într-un instrument de suport reciproc.

Un moment deosebit l-a reprezentat discursul elevului Răcar Gabriel, care, în numele întregului liceu, a adresat un mesaj de mulțumire consilierilor, subliniind cât de vital este acest sprijin în navigarea provocărilor adolescenței.

Sensibilitatea a fost cuvântul de ordine în cadrul momentului artistic susținut de elevii clasei a VI-a D (Pușcuță Teodora, Tomăscu Ștefania, Chindiș George și Bîrgăuan Daniel). Aceștia au recitat poeziile „Vocea elevilor” și „Nu suntem doar note”, transmițând un mesaj puternic comunității: nevoia de a fi înțeles dincolo de performanța academică.

Dincolo de caracterul informativ, evenimentul a fost despre „puterea de a ne asculta unii pe alții”. Organizatorii au ținut să mulțumească elevilor pentru deschidere, subliniind că astfel de activități nu fac altceva decât să construiască punți de încredere pentru viitor.

Într-un climat educațional modern, colaborarea dintre elevi, profesori și conducere rămâne cheia unei dezvoltări armonioase, în care fiecare voce merită să fie auzită.

Ca o concluzie, toți cei prezenți au scris mesaje de apreciere, încurajare și mulțumire pentru activitățile desfășurate în cadrul unității școlare de către domnișoarele consilier școlar.

„Vă mulțumim pentru că ne-ați oferit un spațiu în care să fim noi înșine. Într-o lume plină de note și examene, dumneavoastră ne-ați învățat că cel mai important este cum ne simțim.”

​„Sunteți busola noastră atunci când ne pierdem în propriile gânduri. Vă mulțumim că ne ajutați să ne găsim drumul și zâmbetul!”/ „Pentru răbdarea infinită și pentru că ne ascultați chiar și atunci când nu știm ce să spunem – mulțumim că sunteți aici pentru noi!”/ „Colaborarea cu dumneavoastră transformă provocările de la clasă în oportunități de creștere. Vă mulțumim pentru profesionalismul și echilibrul pe care îl aduceți în cancelaria noastră.” / „O școală nu înseamnă doar manuale, ci și oameni. Vă mulțumim că aveți grijă de ‘sufletul’ acestei instituții și că ne sprijiniți în misiunea de a forma caractere.” / „Admirația noastră pentru calmul dumneavoastră în mijlocul furtunii. Sunteți sprijinul de care avem nevoie cu toții, elevi și profesori deopotrivă.”

„Consilierea nu înseamnă doar cuvinte, ci prezență, răbdare și ghidare în momentele dificile. Este o muncă discretă, dar profundă, care modelează caractere și vindecă îndoieli”, a declarat prof. consilier școlar Elena Bejinaru. „Munca noastră nu este întotdeauna vizibilă, dar se regăsește în fiecare pas înainte al elevilor. Consilierea nu înseamnă doar cuvinte, ci prezență, răbdare, încredere și ghidare în momentele dificile. Este o muncă discretă, dar profundă, care modelează caractere, vindecă îndoieli și construiește oameni, nu doar rezultate.” Prof consilier şcolar Bejinaru Elena

”Uneori, cele mai valoroase lucruri nu se măsoară în rezultate, ci în emoțiile pe care le trăim împreună. Activitatea dedicată consilierii școlare, a fost despre prezență, curaj și despre puterea de a ne asculta unii pe alții. Le mulțumim elevilor pentru sinceritate, pentru deschidere și pentru fiecare gând împărtășit. Prin voi, ne-am reamintit cât de important este ca fiecare copil să știe că nu este singur, că există sprijin și că vocea lui merită auzită.” (prof.consilier școlar Cotlarciuc Magdalena).

​„Sunt mândru de succesul acestei activități organizate de doamnele profesoare consilier Bejenaru Elena și Cotlarciuc Magdalena. Vreau să le felicit pentru dedicarea cu care promovează importanța echilibrului emoțional în școala noastră. De asemenea, elevii noștri merită toate aplauzele, nu doar pentru prezentările de astăzi, ci pentru întreaga lor contribuție la bunul mers al vieții școlare, de la ciclul primar și până la liceu. Prin acest eveniment, am demonstrat încă o dată că la Cajvana punem preț pe vocea elevului și pe dezvoltarea sa armonioasă ca om.”

​ „Felicit din inimă echipa de consiliere pentru modul exemplar în care a reușit să apropie elevii de acest domeniu esențial al consilierii psihopedagogice. Activitatea de astăzi a fost o oglindă a muncii lor constante de la clasă, desfășurată cu mult tact atât la învățământul primar, cât și la cel gimnazial. Elevii participanti au dat dovadă de mult curaj și creativitate în demontarea miturilor despre consiliere și în realizarea acestor planșe minunate. Suntem o comunitate unită care înțelege că sănătatea mentală și empatia sunt fundația succesului educațional.” (dir. adjunct, prof. Tomuț Cristina).

„În calitate de responsabil cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, am privilegiul de a observa îndeaproape impactul real pe care îl au activitățile noastre asupra comunității. Colaborarea strânsă cu cele două colege consilier, Bejenaru Elena și Cotlarciuc Maria Magdalena, este una de suflet, bazată pe o viziune comună: aceea de a arăta că școala noastră este un spațiu al încrederii și al dezvoltării umane, nu doar academice. Apreciez efortul pe care îl depun zi de zi, dincolo de atribuțiile formale, pentru a fi aproape de elevi la fiecare ciclu de învățământ.

Activitatea dedicată Zilelor CJRAE a fost o dovadă de creativitate și profesionalism, reușind să transforme concepte complexe în mesaje vizuale și emoționale care dau viață identității liceului nostru. Împreună, reușim să construim nu doar o imagine publică, ci o punte solidă de încredere între elevi, profesori și părinți.”

(Prof.înv.primar SESERMAN LIDIA-LOREDANA, Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic ”Ștefan cel Mare”, Cajvana)