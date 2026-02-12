RAR Suceava: 41% din vehiculele verificate în 2025 aveau neconformități tehnice, iar 108 prezentau pericol iminent de accident



Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat tehnic, în anul 2025, 1.895 de vehicule în județul Suceava, dintre care 41,1% au fost identificate cu neconformități tehnice sau legate de documente, iar 108 (5,7%) prezentau pericol iminent de accident. Aceste rezultate fac parte din controalele naționale desfășurate de RAR, care au vizat peste 92.000 de vehicule la nivel țării și au scos în evidență probleme majore la sistemele esențiale de siguranță.

La nivel național, RAR a inspectat 92.219 vehicule în trafic pe parcursul anului trecut, constatând că 38,5% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore sau periculoase, fiind declarate neconforme. Cele mai frecvente probleme identificate au fost la instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%), emisiile poluante (20,46%), punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%), vizibilitate (10,15%) și șasiu sau elemente atașate (9,22%). De asemenea, 4,21% din vehicule au avut deficiențe la sistemul de frânare, iar 1,4% la direcție. În total, 6.064 de vehicule au prezentat probleme de poluare, iar 4.697 au fost considerate cu pericol iminent de accident. Aproximativ 1,8% dintre vehicule aveau inspecție tehnică periodică (ITP) falsă, expirată sau anulată.

În controalele mixte cu Poliția Rutieră, la nivel național au fost aplicate 26.531 de sancțiuni, retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, imobilizate 364 de vehicule și anulate 188 de ITP-uri. RAR subliniază că aceste controale vizează vehicule suspecte de defecțiuni, astfel încât rezultatele nu reflectă starea generală a parcului auto din România.

În județul Suceava, din cele 1.895 de vehicule oprite, 3,75% au avut deficiențe legate de poluare, iar 1,3% au prezentat ITP fals, expirat sau anulat. Controalele mixte RAR-Poliția Rutieră au dus la aplicarea a 27 de amenzi contravenționale și retragerea a 436 de certificate de înmatriculare. În cazul reținerii certificatului de înmatriculare, proprietarii pot recupera documentul doar după o inspecție tehnică specifică la o reprezentanță RAR.

Reprezentanții RAR atrag atenția șoferilor asupra importanței menținerii vehiculelor în stare tehnică corespunzătoare, pentru a preveni accidente și poluarea excesivă, și recomandă verificări periodice la stații autorizate.