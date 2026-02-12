Adolescent de 16 ani, prins la volan fără permis și cu mașină neînmatriculată pe drumul Bilca – Vicovu de Sus



Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au oprit în trafic un autoturism condus de un tânăr de doar 16 ani, care nu poseda permis de conducere. Mașina nu avea plăcuțe de înmatriculare, iar în dreapta acestuia se afla o tânără de 18 ani, în calitate de pasager.



Incidentul a avut loc ieri, 11 februarie 2026, în jurul orei 16:45, pe raza localității Bilca, pe comunicația Bilca – Vicovu de Sus. În urma opririi și a verificărilor în bazele de date, polițiștii au constatat că autoturismul respectiv avea plăcuțele de înmatriculare retrase încă din data de 13 decembrie 2025.

Tânărul minor, domiciliat în județul Suceava, a fost condus la sediul Poliției de Frontieră pentru audieri. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni:

conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere

punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările și vor dispune măsurile legale care se impun.

Poliția de Frontieră atrage atenția tinerilor:

Nu vă urcați la volan fără permis de conducere!

Conducerea fără permis reprezintă o infracțiune gravă, care poate duce la dosar penal, amenzi consistente și, mai important, poate pune în pericol viața voastră și a celorlalți participanți la trafic.

Un moment de „curaj” sau teribilism poate avea consecințe pe termen lung: antecedente penale, imposibilitatea obținerii permisului în viitor sau dificultăți la angajare.

Siguranța pe drumurile publice nu este doar o obligație legală, ci o datorie față de propria viață și față de ceilalți. Poliția de Frontieră reamintește că un gest aparent minor poate avea urmări tragice.