Senatorul PSD Ioan Stan critică măsurile guvernamentale „rușinoase” și susține pachetul de sprijin social propus de partid

Senatorul PSD de Suceava Ioan Stan, a prezentat o declarație politică în ședința Senatului din 11 februarie 2026, în care a criticat dur măsurile adoptate recent de Guvern, pe care le-a calificat drept „rușinoase”. Declarația vine ca răspuns la o opinie publicată pe 28 ianuarie, care considera pachetul de măsuri de solidaritate propus de PSD ca fiind neserios și amânabil, și subliniază necesitatea urgentă a sprijinului pentru categorii vulnerabile.

În intervenția sa, senatorul Stan a evidențiat faptul că măsurile PSD privind relansarea economică și sprijinul pentru mame, copii și pensionari sunt în acord cu principiile partidului, asumate ca linii directoare ale politicii sale. El a respins criticile aduse pachetului de solidaritate, afirmând că nu este interesat să convingă pe cei care îl consideră neserios, pe care îi numește „irecuperabili”.

În schimb, a atras atenția asupra unor decizii guvernamentale recente, precum impunerea contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) pentru cei 366 de veterani de război rămași în viață, măsură pe care o consideră absurdă dată fiind suma infimă colectată. „Câți bani au venit de la 366 de veterani? Aici stăteau fondurile de care era absolută nevoie pentru supraviețuirea bugetului?”, a declarat el, avertizând că numărul veteranilor poate scădea rapid.

Stan a continuat cu critica anulării plății primei zile de concediu medical, indiferent de natura bolii, argumentând că aceasta afectează bolnavii, nu medicii emitenți. El a menționat că zilele neplătite nu vor mai conta în calculul stagiului de cotizare la pensie, ceea ce agravează situația celor vulnerabili. „E mai ușor să iei banii unui bolnav care se află în pregătire pentru o intervenție chirurgicală în ziua următoare decât să controlezi medicul cu abonați la concedii medicale”, a subliniat senatorul.

În contrast, pachetul PSD este prezentat ca o expresie a solidarității față de mame aflate în concediu de creștere a copilului, copii din categorii vulnerabile și pensionari cu venituri mici. Stan a criticat incoerența Guvernului, care alocă fonduri pentru tratamente de fertilitate, dar apoi reduce sprijinul financiar pentru mame și copii. El a pledat pentru o politică demografică bazată pe sprijinirea părinților și copiilor, afirmând că cei care amână astfel de măsuri au nevoie de „ajutor în a dobândi acea calitate care ne face oameni. Se numește empatie!”.