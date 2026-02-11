Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, mesaj tăios pentru premierul Bolojan: „Nu se poate guverna fără PSD”



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a lansat critici dure la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan în cadrul Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), reproșându-i lipsa de consultare cu PSD în luarea deciziilor guvernamentale. Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind legea bugetului de stat pe 2026 și reforma administrației publice.

Întâlnirea de miercuri, 11 februarie, a reunit președinți de consilii județene din întreaga țară, cu premierul Ilie Bolojan prezent pentru a discuta măsurile de reformă administrativă și bugetară. Ședința a urmat unei alte sesiuni tensionate din ziua precedentă, când primarii de comune au criticat propunerile guvernamentale. Președintele UNCJR, Alfred Simonis, a încercat să medieze discuțiile, îndemnând la un dialog colegial și la găsirea de soluții concrete, fără dispute publice.

Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, a fost unul dintre cei mai vocali critici, subliniind dezechilibrul în coaliția de guvernare. „Nu se poate guverna fără PSD, nu se poate ca un partid cu mai mulți parlamentari să fie condus de un partid cu mai puțini parlamentari. Să fim cu scaun la cap. Nu e corect să fie luate decizii fără PSD”, a declarat Șoldan.

La rândul său, președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a legat continuitatea PSD în guvernare de forma finală a bugetului pentru 2026. „Ca lider al PSD, aștept mai întâi bugetul, apoi vom discuta”, a spus el, adăugând că întârzierea aprobării bugetului afectează deja administrațiile locale. Rădulescu a precizat că în Vâlcea, aproximativ 70% din buget este alocat dezvoltării, nu salariilor, și că situația este similară în majoritatea primăriilor.

Discuțiile au evidențiat și o schimbare de strategie guvernamentală: în locul angajării răspunderii în Parlament, reformele ar putea fi promovate prin ordonanță de urgență (OUG), pentru a evita riscul unei moțiuni de cenzură. Ministerul Justiției a semnalat potențiale probleme de constituționalitate, iar obținerea celor zece avize necesare ar putea întârzia procesul până la sfârșitul săptămânii.

Declarațiile reflectă tensiuni crescânde în coaliție, în contextul măsurilor de austeritate care vizează tăieri de bugete salariale și concedieri în administrația locală.