Elevul artist Cristian Vlădeanu a lansat romanul „Daffodil: Steaua Căzătoare” la Rădăuți

Marți, 10 februarie 2026, la Galeria de artă „Traian Postolache” din Rădăuți a avut loc lansarea romanului „Daffodil: Steaua Căzătoare”, debutul literar al elevului Cristian Vlădeanu, clasa a XII-a E de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”.

Evenimentul a reunit colegi de clasă, cadre didactice de la colegiu – printre care diriginta prof. Ana-Gabriela Pogorevici, prof. Marinela Cârdei, Ioana-Irina Ducra și Cristina Anfimov – precum și profesoare de la Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” din Rădăuți: Mariana Galan și Luciana Calancea, care l-au îndrumat și motivat pe tânărul autor în parcursul său creativ.

Cristian Vlădeanu și-a prezentat romanul cu naturalețe și entuziasm, oferind detalii despre poveste, structura lucrării și sursele de inspirație. „Daffodil: Steaua Căzătoare” este un roman medieval-fantasy care îl are în centru pe Daffodil, un băiat aflat într-o călătorie de descoperire a adevărului despre originea sa și despre părinții pe care nu i-a cunoscut niciodată. Narațiunea îmbină elemente de mister, aventură și reflecție profundă asupra identității, prieteniei, iubirii, dar mai ales asupra temelor morții și renașterii.

Lucrarea se remarcă prin universul original creat, atmosfera dramatică și prin faptul că depășește tiparele clasice ale genului fantasy: nu este doar o confruntare cu forțe exterioare, ci mai ales o luptă interioară cu durerea, pierderea și transformarea personală. Finalul sugerează că un sfârșit poate deveni, uneori, începutul unei noi vieți.

La finalul prezentării, mai mulți invitați au luat cuvântul pentru a aprecia curajul, creativitatea și maturitatea artistică a tânărului scriitor. Cristian a dezvăluit că lucrează deja la alte trei romane, unul dintre ele fiind continuarea poveștii lui Daffodil.

În cadrul evenimentului au fost expuse și opt tablouri realizate de autor, printre care o lucrare care îl înfățișează pe personajul principal Daffodil – considerat un alter-ego al scriitorului. Cristian Vlădeanu nu este la prima demonstrație publică de talent: în 2024 a organizat propria expoziție de pictură, inspirată de cultura și mitologia japoneză.

Lansarea romanului reprezintă o dovadă de ambiție, pasiune și creativitate a unui elev care îmbină cu succes literatura și artele vizuale.