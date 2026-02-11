Facultatea de Silvicultură a USV, dispusă să ajute Primăria Suceava în ceea ce privește tomografierea arborilor din oraș pentru evidențierea celor cu putregai interior semnificativ



Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a transmis Primăriei Municipiului Suceava un memoriu detaliat, însoțit de un studiu științific realizat cu tomograful Arbotom, care evidențiază o stare îngrijorătoare a sănătății arborilor din Parcul Universității. Din totalul de 114 arbori analizați, 42 prezintă putregai interior semnificativ, ceea ce reprezintă 37% din totalul arborilor parcului.

Studiul, efectuat de Laboratorul de Biometrie Forestieră, a utilizat tehnologie non-invazivă de ultimă generație pentru diagnosticarea defectelor interne ale lemnului și estimarea pierderii de rezistență mecanică. Rezultatele arată o degradare accentuată mai ales la speciile de foioase:

Din 71 de arbori foioși, 40 (adică 58%) sunt afectați de fenomene degradative majore.

, (adică ) sunt afectați de fenomene degradative majore. La rășinoase situația este mult mai bună – doar 1 exemplar din 43 prezintă probleme semnificative.

Cele mai afectate specii, în ordine:

Tei (Tilia cordata) – 36 de exemplare analizate, din care 28 (78%) cu degradări interne severe.

Carpen (Carpinus betulus) – 8 arbori, din care 5 (63%) afectați.

Mesteacăn (Betula pendula) – 21 de arbori, din care 5 (24%) cu putregai interior.

Memoriul subliniază riscurile majore generate de prezența acestor arbori periculoși într-o zonă extrem de circulată:

alei pietonale intens tranzitate, locuri de joacă pentru copii, zone de fitness în aer liber, bănci;

parcări universitare cu zeci de autoturisme zilnic;

clădiri cu valoare investițională ridicată în imediata apropiere;

flux zilnic foarte mare de persoane (peste 12.000 de studenți și angajați ai universității);

rol de pasaj important între strada Universității și străzile Teilor / Aleea Saturn.

Cadrele didactice și studenții Facultății de Silvicultură atrag atenția că arborii de talie mare, cu coroane largi, care prezintă ramuri uscate și corpi fungici externi (semne vizibile ale putregaiului interior), pot produce accidente grave în cazul vijeliilor, furtunilor sau căderilor masive de zăpadă – fenomene din ce în ce mai frecvente în ultima perioadă în orașele din țară.

Facultatea pune la dispoziția Primăriei întregul studiu, inclusiv tomogramele individuale ale celor 114 arbori, și își exprimă disponibilitatea pentru o colaborare strânsă:

diagnosticarea suplimentară a arborilor bolnavi;

extragerea exemplarelor cu risc iminent;

plantarea de noi arbori și arbuști în locul celor eliminați, precum și în alte zone verzi ale municipiului, conform propunerilor arhitecților peisagiști ai Primăriei.

„Considerăm că acest studiu poate constitui baza științifică și argumentativă pentru deciziile autorității locale privind siguranța cetățenilor și diminuarea pagubelor materiale potențiale”, se arată în memoriul semnat de prof. univ. dr. ing. Cătălin Roibu (coordonator Laborator Biometrie Forestieră) și conf. univ. dr. ing. Florin Clinovschi (specialist în dendrologie și silvicultură urbană).