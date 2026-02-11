Premieră națională la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava: „Dealurile Californiei” de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru – spectacolul care îmbină drama familială, muzica live și întrebările despre prețul succesului



Teatrul „Matei Vișniec” din Suceava anunță o premieră absolută în România: spectacolul „Dealurile Californiei” de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru, va fi prezentat în premieră publicului sucevean pe 14 februarie 2026, de la ora 19:00.

Piesa scrisă de celebrul dramaturg britanic Jez Butterworth (autorul piesei „Jerusalem”) și tradusă în limba română de Adrian Solomon reprezintă o montare nouă și puternică, care explorează cu energie debordantă și muzică live tema clasică a întoarcerii acasă. Spectacolul propune o radiografie emoționantă a relațiilor mamă-fiică, a visurilor frânte, a secretelor îngropate și a consecințelor devastatoare pe care le poate avea căutarea succesului cu orice preț.

Acțiunea se desfășoară pe două planuri temporale paralele:

1955 – în Blackpool, Anglia, patru surori adolescente sunt antrenate cu rigurozitate de mama lor, Vera, pentru a deveni o trupă vocală de succes și a scăpa de o viață modestă pe malul mării.

1976 – surorile Webb se reîntâlnesc în casa familială pentru a-și lua rămas-bun de la mama lor aflată pe patul de moarte. Amintirile contradictorii, secretele vechi și deciziile cruciale luate în urmă cu 20 de ani ies la suprafață, dezvăluind răni care nu s-au vindecat niciodată.

O întâlnire decisivă cu un producător american de talente în anii ’50 oferă surorilor șansa la faimă, dar alegerile făcute de Vera au schimbat pentru totdeauna cursul vieții lor.

Echipa de creație reunește profesioniști de excepție:

Regie – Horia Suru

Traducere – Adrian Solomon

Decor – Bianca Veșteman

Costume – Bianca și Sabina Veșteman

Muzică originală – Cári Tibor

Pian – Johannes Raimund Onesciuc

Coregrafie – Alice Veliche

Lighting design – Costi Baciu

Video-design – Mihai Nistor

Afiș – Bogdan Tulbure

Distribuția include toți cei patru actori nou-angajați ai teatrului sucevean, alături de colaboratori surpriză: Clara Popadiuc, Cristina Florea, Diana Lazăr, Maria Teișanu, Delu Lucaci, Adrian Andone, Cătălin Ștefan Mîndru, Ciprian Mistreanu, Răzvan Bănuț, Iulian Burciu, Bogdan Amurăriței, Johannes Raimund Onesciuc, Eliza Cîrșmariu, Clara Odette Solcan, Tamara Ioana Ursache, Anastasia Aisa Zancu-Ciornei, Amalia Ștefania Calinciuc, Didi Andrei Păduraru, Sebastian Rațiu.

Textul a avut premiera mondială la Londra, în februarie 2024, la Harold Pinter Theatre, în regia lui Sam Mendes, iar în toamna aceluiași an a fost montat pe Broadway, la Broadhurst Theatre, fiind aclamat de critici și public pentru profunzimea emoțională și interpretările remarcabile.

„Dealurile Californiei” promite să fie unul dintre cele mai așteptate spectacole ale anului la Suceava, oferind o combinație rară de dramă intensă, umor negru, nostalgie și muzică live interpretată pe scenă.

Biletele sunt disponibile în rețeaua online a teatrului și la casa de bilete. Pentru detalii suplimentare și programul complet al evenimentelor, urmăriți paginile oficiale: www.facebook.com/teatrulmateivisniec.ro www.instagram.com/teatrul.matei.visniec.suceava www.teatrulmateivisniec.ro