Verificări intense în operațiunea europeană „TRUCK&BUS” la Suceava: autoutilitară depistată fără licență și fără cartelă tahografică pe DN 2K

Polițiștii rutieri suceveni au continuat acțiunile în cadrul operațiunii internaționale „TRUCK&BUS”, coordonată la nivel european de ROADPOL, iar luni, 10 februarie 2026, au desfășurat controale ample pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane.

Pe raza județului Suceava, pe DN 2K, un echipaj al Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control o autoutilitară care efectua transport de marfă. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că vehiculul nu deținea copie conformă a licenței de transport, iar conducătorul auto nu avea introdusă cartela tahografică în tahograful montat pe vehicul.

Ca urmare, operatorul de transport a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 10.000 de lei, iar dreptul de utilizare a vehiculului a fost suspendat pentru 6 luni, prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

Acțiunea face parte dintr-o serie de verificări organizate la nivel național, în care polițiștii au descoperit multiple nereguli grave în alte județe: manipulări de tahograf cu dispozitive tip „telecomandă”, conducători auto cu alcool în aerul expirat, vehicule fără licență de traseu, fără poliță RCA valabilă, fără ITP sau cu defecțiuni tehnice periculoase, precum și transporturi neautorizate de deșeuri.

Exemplele din alte județe includ amenzi de până la 15.000 de lei aplicate operatorilor, rețineri de permise pentru 90 de zile, imobilizări de vehicule și chiar dosare penale pentru circulație fără drept sau manipulare frauduloasă a aparaturii de înregistrare a datelor.

Poliția Rutieră subliniază că astfel de controale vor continua constant, atât pe drumurile naționale și europene din județul Suceava, cât și în restul țării, cu scopul reducerii riscului rutier și asigurării unui climat de siguranță pentru toți participanții la trafic.