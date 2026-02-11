În ultimii 25 de ani autoritățile județene și locale sucevene au investit mai mult în înveselirea cetățenilor, decât în sănătatea lor- de Adrian Botezatu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sistemul de sănătate public din județul Suceava traversează o criză profundă și continuă, marcată de un regres constant în ultimii 25 de ani, cu efecte vizibile asupra accesului populației la servicii medicale de calitate. Datele oficiale arată o deteriorare semnificativă a principalilor indicatori, în contrast puternic cu evoluțiile înregistrate în județele Botoșani și Iași.

Principalele evoluții negative din perioada 2000–2024:

Numărul de paturi spitalicești s-a redus cu aproximativ 30% , de la 4.112 paturi în anul 2000 la doar 2.901 paturi în 2024.

s-a redus cu aproximativ , de la 4.112 paturi în anul 2000 la doar în 2024. Numărul medicilor din spitalele publice a scăzut cu 25% , de la 811 medici în anul 2000 la 610 medici în 2024. Pentru comparație, județul Botoșani (cu aproximativ jumătate din populația județului Suceava) înregistrează 661 de medici în spitale, în creștere cu 13% față de anul 2000. În județul Iași, numărul medicilor spitalieri a crescut cu 31% , ajungând la 4.056 medici în 2024 – de aproape 7 ori mai mulți decât în Suceava.

a scăzut cu , de la 811 medici în anul 2000 la în 2024. Pentru comparație, județul Botoșani (cu aproximativ jumătate din populația județului Suceava) înregistrează în spitale, în creștere cu 13% față de anul 2000. În județul Iași, numărul medicilor spitalieri a crescut cu , ajungând la în 2024 – de aproape 7 ori mai mulți decât în Suceava. Numărul medicilor stomatologi din sistemul public a suferit un colaps dramatic, diminuându-se cu 85%, de la 142 de stomatologi în anul 2000 la doar 22 în 2024. În același interval, județul Botoșani a înregistrat o creștere de 261% (de la 72 la 188 stomatologi în sistemul public), ajungând la un număr de aproape 9 ori mai mare decât în Suceava, deși are doar jumătate din populație. În județul Iași, numărul stomatologilor publici a crescut cu 11%, existând în prezent de 16 ori mai mulți decât în județul Suceava.

• La polul opus, pentru a fi corecți, în județul Suceava în ultimii 25 ani au avut loc de cel puțin 10 ori mai multe hore, baluri și festivaluri câmpenești decât în județele Botoșani și Iași la un loc, autoritățile județene și locale sucevene alegând să investească mai mult în înveselirea cetățenilor, decât în sănătatea lor