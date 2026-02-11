Finețe, eleganță, feminitate… „Luxul dantelei” își dezvăluie secretele la Muzeul de Istorie Suceava



Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, invită publicul sucevean la vernisajul expoziției temporare „Luxul dantelei”, care va avea loc miercuri, 18 februarie 2026, ora 15:00, la sediul Muzeului de Istorie din Suceava.

Expoziția aduce în prim-plan una dintre cele mai rafinate și sofisticate creații ale artei decorative europene: dantela. Provenită din nordul Italiei și din Flandra încă din secolul al XVI-lea, dantela a fost căutată de regalitate și admirată de aristocrația europeană, fiind prezentă atât în garderoba feminină, cât și în cea masculină până la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Mai mult decât un element ornamental, dantela a exprimat o stare de spirit, a marcat evoluția modei și a devenit simbol al eleganței, transparenței și fluidității.

Colecția expusă, una dintre cele mai ample prezentări de dantele europene din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, cuprinde piese datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea – o perioadă marcată de explozia industriei mecanizate, dar și de o adevărată renaștere a dantelei realizate manual.

Vizitatorii vor putea admira nouă siluete feminine îmbrăcate în ținute de epocă, care ilustrează diversitatea tehnicilor de realizare: de la dantela tradițională executată manual cu acul sau cu ciocănelele, la cea parțial mecanizată și apoi complet industrializată. Sunt prezentate și numeroase accesorii care completează codurile sofisticate ale modei vremii: batiste, evantaie, gulere, umbrele, poșete și bijuterii.

Printre piesele de excepție se numără dantela italiană cu acul din fir de in (renumită pentru punctul venețian), grenadina în stil Chantilly lucrată cu ciocănele (Franța), tipurile Bruges, Bruxelles și Duchesse (Belgia) sau eleganta Bedfordshire realizată cu fir continuu (Anglia). O parte dintre dantele sunt expuse liber, iar altele sunt încadrate în rame, fiecare piesă fiind o mărturie a măiestriei și a răbdării artizanilor.

Expoziția „Luxul dantelei” va putea fi vizitată în perioada 18 februarie – 15 aprilie 2026, la Muzeul de Istorie Suceava.

Proiect finanțat de Consiliul Județean Suceava.